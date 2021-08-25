"За" назначение Юрия Вилкула проголосовали 32 депутата городского совета.

Исполняющим обязанности мэра Кривого Рога и секретарем горсовета стал бывший городской глава Юрий Вилкул.

Как пишет "Первый Криворожский", его выбрали путем тайного голосования.

"За" назначение Вилкула проголосовали 32 депутата городского совета. Участие в голосовании приняли 33 человека.

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Как сообщает издание, депутаты от "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала заседания после отказа Александра Котляра от должности секретаря горсовета. Также не голосовали депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Я никогда в жизни не держался за какие-либо должности, я не делал поступки, за которые было бы стыдно. Я очень хотел бы довести всё до конца. Потому если я останусь, то буду всё время слышать "кровавые" слова за своей спиной", - заявил Котляр.

Отмечается, что Юрий Вилкул дважды избирался мэром Кривого Рога, в ноябре 2020 года он отказался от участия во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья. Сейчас ему 71 год, в ноябре исполнится 72.

Вилкул будет и.о. мэра до предстоящих выборов, которые могут состояться уже весной 2022 года, пишет dnepr.info.

Депутаты также приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Константина Павлова в связи с его смертью, добавляет "Суспильне".

Умер мэр Кривого Рога Константин Павлов: что известно

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

15 августа 2021 года его нашли застреленным на пороге собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. Тело мужчины обнаружил знакомый, рядом лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас рассматривается несколько версий смерти мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Автор: Александр Топчий