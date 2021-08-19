Тело Павлова 15 августа обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

В Кривом Роге утром 19 августа началась церемония прощания с мэром Константином Павловым, которого 15 августа нашли застреленным в загородном доме.

Граждане собрались на чествование памяти Павлова в местном театре Шевченко. У главного входа в помещение разместили большое портретное фото умершего главы, обрамленное в траурную ленту.

По данным издания Первый городской, на мероприятие уже пришли около нескольких сотен неравнодушных граждан.

Среди прибывших есть представители местных властей. За соблюдением порядка следят полицейские.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Накануне в городе по Павлову объявили траур.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Яна Ставская