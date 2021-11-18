Пожарные и технические работники работают в сессионном зале.

В сессионном зале Верховной Рады загорелся пульт для голосования на месте народного депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах парламента журналистам сообщили нардепы.

Во время заседания глава ВР Руслан Стефанчук внезапно объявил о задымлении системы для голосования "Рада".

"Дымится система... Давайте перерыв 15 минут. Разберитесь, почему не сработал ряд, и почему дымится система", - сказал он.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале написал: "Такого турборежима снова не выдержала Рада. Пульт депутата Артема Нагаевского (фракция "СН" - УНИАН) задымился и начал плавиться. Егор Чернев (фракция "СН" - УНИАН) быстро схватил огнетушитель и прекратил горение".

По мнению Качуры, это очередное подтверждение того, что "пора заменять систему на новую или переходить на голосование руками".

На видео хорошо видно, как с пульта для голосования нардепа валит белый дым. Народные избранники всполошились и отошли от места инцидента.

Из-за инцидента внеочередное заседание Верховной Рады Украины завершилось.

Первый вице-спикер ВР Александр Корниенко вынес на голосование предложение "завершить внеочередное пленарное заседание в связи с обстоятельствами, которые делают невозможным физическое пребывание депутатов в зале".

"Мы, согласно Регламенту, должны обеспечить безопасность народных депутатов как председательствующие на заседании", - сказал он.

Депутаты своим голосованием поддержали это предложение.

Таким образом, депутаты не успели рассмотреть на внеочередном заседании все планировавшиеся законопроекты.

После этой ситуации в сессионном зале и в кулуарах еще некоторое время стоял запах дыма.

Как ранее сообщал УНИАН, это не первый такой случай в украинском парламенте. 17 марта в заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв, у одного из депутатов "загорелся" пульт для голосования. Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская