В сессионном зале Верховной Рады загорелся пульт для голосования на месте народного депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах парламента журналистам сообщили нардепы.
Во время заседания глава ВР Руслан Стефанчук внезапно объявил о задымлении системы для голосования "Рада".
"Дымится система... Давайте перерыв 15 минут. Разберитесь, почему не сработал ряд, и почему дымится система", - сказал он.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале написал: "Такого турборежима снова не выдержала Рада. Пульт депутата Артема Нагаевского (фракция "СН" - УНИАН) задымился и начал плавиться. Егор Чернев (фракция "СН" - УНИАН) быстро схватил огнетушитель и прекратил горение".
По мнению Качуры, это очередное подтверждение того, что "пора заменять систему на новую или переходить на голосование руками".
На видео хорошо видно, как с пульта для голосования нардепа валит белый дым. Народные избранники всполошились и отошли от места инцидента.
Из-за инцидента внеочередное заседание Верховной Рады Украины завершилось.
Первый вице-спикер ВР Александр Корниенко вынес на голосование предложение "завершить внеочередное пленарное заседание в связи с обстоятельствами, которые делают невозможным физическое пребывание депутатов в зале".
"Мы, согласно Регламенту, должны обеспечить безопасность народных депутатов как председательствующие на заседании", - сказал он.
Депутаты своим голосованием поддержали это предложение.
Таким образом, депутаты не успели рассмотреть на внеочередном заседании все планировавшиеся законопроекты.
После этой ситуации в сессионном зале и в кулуарах еще некоторое время стоял запах дыма.
Как ранее сообщал УНИАН, это не первый такой случай в украинском парламенте. 17 марта в заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв, у одного из депутатов "загорелся" пульт для голосования. Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.