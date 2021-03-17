В парламенте объявили 15-минутный перерыв.

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв, у одного из депутатов "загорелся" пульт для голосования.

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Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен на 15 минут.

Председатель ВР Дмитрий Разумков без объяснений объявил депутатам: "Объявляется перерыв на 15 минут".

В то же время председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил: "Загорелся пульт. Вот, что поправки делают".

К своему сообщению он добавил видео, на котором видно, как с пульта для голосования одного из нардепов идет дым, и его уже начинают разбирать.

В то же время на видео, которое на Facebook-странице обнародовал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, видно, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.

После того, как работник парламента раскрутил пульт, а затем собрал систему обратно, депутаты аплодировали ему.

Арьев отметил, что речь идет о пульте в секторе депутатов фракции "Голос".

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram-канале обнародовал фото, на котором видно, что речь идет о пульте Леси Василенко.

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Автор: Татьяна Поляковская