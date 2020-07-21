На Харьковщине задержали иранца, которого разыскивал Интерпол

Сейчас решается вопрос относительно его экстрадиции в Объединенные Арабские Эмираты.

В Харьковской области задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

59-летний мужчина находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

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Установили местонахождение злоумышленника работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Приговором суда города Дубай Объединенных Арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой Дубая.

Сейчас решается вопрос относительно его экстрадиции в Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщал УНИАН, в морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержали иностранца, разыскиваемого через Интерпол за организацию канала нелегальной миграции.

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