На Харьковщине задержали иранца, которого разыскивал Интерпол
В Харьковской области задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
59-летний мужчина находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
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Установили местонахождение злоумышленника работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
Приговором суда города Дубай Объединенных Арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой Дубая.
Сейчас решается вопрос относительно его экстрадиции в Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщал УНИАН, в морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержали иностранца, разыскиваемого через Интерпол за организацию канала нелегальной миграции.
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