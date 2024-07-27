Подозреваемого в совершении преступления задержали, отметили правоохранители.

В Одесской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции. Предварительно установлено, что пострадавшая вместе с товарищами отдыхала на пляже возле местного водоема, когда к ним подсел взрослый мужчина. Он вел себя по-товарищески, угощал подростков мороженым, а когда узнал, что они живут в соседнем селе, пообещал подвезти домой.

"Около полуночи двое мальчиков и девочка сели в машину к "заботливому" дяде, но через некоторое время по дороге он остановился и силой высадил юношей, а с 14-летней девочкой поехал дальше в неизвестном направлении. Ребята сразу сообщили в полицию об обстоятельствах исчезновения подруги", - рассказали в полиции.

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Говорится, что девочку и ее 49-летнего "нового знакомого" полицейские разыскали в течение нескольких часов. Девочка рассказала, что мужчина отвез ее в безлюдное место, где, используя преимущество в физической силе и угрожая физической расправой, совершил действия сексуального характера против ее согласия.

Злоумышленник, который категорически отрицал обвинения со стороны пострадавшей, задержан. В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - в изнасиловании несовершеннолетнего лица.

Правоохранители настаивали на мере пресечения в виде содержания под стражей, но суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, в Пятихатках Днепропетровской области в 2023 году нашли тело 16-летней девочки со следами телесных повреждений. Позже задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве. По данным полиции, с момента обнаружения тела ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Они опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

На 18-е сутки безостановочных поисков нашли подозреваемого - 46-летнего местного жителя. Фигурант - отец 5-х детей. Самому младшему ребенку - 5 лет, а самый старший - сверстник убитой им девушки.

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