Самому младшему ребенку фигуранта дела 5 лет, а самая старшая - сверстница убитой им девушки.

В Днепропетровской области правоохранители нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Пятихатках.

Напомним, преступление произошло в начале сентября и всколыхнуло всю область.

Как сообщили в МВД, с момента обнаружения тела девушки ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Они опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

Видео дня

"На 18-е сутки безостановочных поисков нашли подозреваемого - 46-летнего местного жителя. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Наконец и сам задержанный признался", - поделились деталями в министерстве.

В МВД рассказали, что фигурант – отец 5-х детей. Самому младшему ребенку - 5 лет, а самая старшая - сверстница убитой им девушки. "После совершения преступления он пытался скрыться даже заграницей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится. Но нет. Правоохранители не остановились, пока не надели наручники на злоумышленника", отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что подозрение мужчине уже объявили и дальше дело за судом.

Громкое изнасилование на Днепропетровщине

Тело несовершеннолетней с телесными повреждениями обнаружили в кустах 5 сентября около 03:00. По данному факту открыли производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство сопряжено с изнасилованием или сексуальным насилием").

По информации "Днепр Оперативный", убитой оказалась 11-классница Лиза. Она была единственной дочерью у родителей.

Вас также могут заинтересовать новости: