Злоумышленник скрывался от правоохранителей, выдавая себя за брата-близнеца.

На Киевщине задержали мужчину, который избежал наказания из-за угона автомобиля в 2016 году, и уже три года находится в розыске. Все это время он жил под чужим именем.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, злоумышленника, которого объявили в розыск еще в 2021 году, задержали работники криминальной полиции Белоцерковщины.

"Выяснилось, что осужденный использовал в повседневной жизни документы брата-близнеца, представляясь его именем. Отличить их друг от друга было крайне трудно, что удалось полицейским Киевщины", – говорится в сообщении.

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Угонщика автомобиля правоохранители уже доставили в столичный следственный изолятор для исполнения законного решения.

Новости Киевщины

15 июля в селе селе Городище Киевской области погиб ребенок. Тело 9-летнего мальчика обнаружили в реке Рось в 12 метрах от берега после того, как несколько часов его искали полицейские, работники ГСЧС и неравнодушные граждане.

9 июля в Киеве машина влетела в АЗС, после чего на "заправке" начался пожар. Сообщалось, что в результате аварии пострадали три человека: водитель, 2002 года рождения, пассажир автомобиля, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения.

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