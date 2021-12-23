Рыночная стоимость партии металла, который пытались вывезти, может составлять около $2 млн.

Служба безопасности Украины блокировала незаконное перемещение через государственную границу партии одного из самых дорогих в мире металлов – осмия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы в Херсонской области установили, что двое граждан Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран.

"Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". 10,05 грамма редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников", – говорится в сообщении.

По предварительной оценке, изъятое вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих ценных металлов. Рыночная цена составляет до $200 тыс. за один грамм.

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Напомним, в середине ноября стало известно, что в Одесской области был задержан контрабандист при попытке вывоза за границу предметов старины – картин, медалей и орденов.

Справка. Осмий – один из самых дорогих из драгоценных металлов. Его стоимость в 30 раз превышает стоимость золота и в 10 тыс. раз – стоимость серебра.

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