Пограничники задержали граждан нашей страны, у которых были "туристические пояса".

На границе с Молдовой задержали двоих мужчин, которые прикрепили к себе более 150 банок с контрабандной красной икрой.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что сегодня пограничники и таможенники вместе с молдавскими коллегами в совместном пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" обнаружили двух украинцев с так называемыми "туристическими поясами".

Читайте такжеУкраинец пытался вывезти за границу старинные картины, медали и орден (фото)Мужчины 28 и 29 лет направлялись на рейсовом автобусе "Одесса – Кишинев" в Молдову через вышеназванный пункт пропуска, где несут службу пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Во время контроля у злоумышленников обнаружили 154 банки с красной икрой. Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой пленкой.

"По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове. Но оценить вкусовые качества и полезные свойства икры лосося и горбуши дедушке не удастся, потому что предновогоднюю доставку сорвали на украинско-молдавской границе. Деликатес изъяли представители таможенной службы Молдовы", – сообщили пограничники.

Поскольку план провезти контрабанду не удался, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины.

Ранее стало известно, что в пункте пропуска "Меловое", расположенном в Луганской области, украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха во флаконах для заправки принтеров.

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Автор: Лариса Козовая