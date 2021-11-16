Водитель автомобиля пытался незаконно завезти в Украину телефоны Xiaomi.

Львовские таможенники предотвратили незаконное перемещение в Украину 200 смартфонов Xiaomi стоимостью около 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что 16 ноября в пункте пропуска "Шегини-Медика" на таможенном посту "Мостиска" Львовской таможни во время осуществления таможенных формальностей, по инициативе должностных лиц Координационно-мониторинговой таможни, проведен углубленный осмотр транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter, который следовал в Украину.

"В ходе проведения углубленного таможенного досмотра транспортного средства в багажном отделении обнаружено хранилище, в котором были мобильные телефоны Xiaomi 11 и Xiaomi 10s в количестве 200 штук, которые водитель пытался незаконно переместить через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, водитель автомобиля самостоятельно выбрал форму проезда через "зеленый коридор", которая означает, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению и не подпадают под установленные законодательством запреты и/или ограничения.

Сейчас Львовской таможней решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил в отношении водителя транспортного средства.

Выявленные предметы правонарушения, стоимость которых составляет около 2 млн грн, таможенным органом изъяты.

Как сообщал УНИАН, киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у украинки золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1 млн грн.

Автор: Светлана Макринская