По словам местных властей, большинство жителей дома, в который попала российская ракета, в укрытие не пошли.

После ночной ракетной атаки жители Львова начали в соцсетях жаловаться на закрытые укрытия в городе. На это отреагировал городской голова Андрей Садовый.

На брифинге во Львове он отметил, что большинство жителей дома, который подвергся прямому попаданию российской ракеты типа "Калибр", к укрытиям не спускались, передает корреспондент УНИАН. Об этом он сказал, ответив на вопросы журналистов.

По словам городского головы, на улице Стрыйская, 66 вблизи места удара есть большое укрытие.

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"В укрытии находилось 5 человек. Из дома, который был поражен, большинство жильцов не ушли в укрытие", - сказал он.

Садовый отметил, что за все эти дни российской агрессии Львов получил наибольшее поражение и повреждение.

""Калибры" попали в жилые дома. Около 50 квартир непригодны для проживания", - сообщил он.

По словам Садового, для временного проживания людей из поврежденных домов выделены места в гостиницах, а также будет расконсервирован временный модульный городок в Стрыйском парке, который расположен рядом с местом удара.

Городской голова напомнил, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении первых 100 млн грн для оперативной ликвидации последствий атак и компенсации людям потерь.

Больше всего поражений испытали два дома, которые являются памятниками архитектуры местного значения. В частности, в один из них было зафиксировано прямое попадание российской ракеты "Калибр".

"Когда они строились, то строились достаточно прочно. Если бы это был панельный дом, которые строились в 80-х годах, то он бы просто сложился и была бы большая трагедия", - отметил он.

Садовый уточнил, что эти дома выдержали удар и городские власти надеются, что их удастся отстроить, однако пока необходимо дождаться выводов экспертов.

"На это уйдут не недели, уйдут несколько месяцев. В настоящее время мы обеспечиваем проживание людей в общежитиях или в других помещениях", - сказал мэр.

Он рассказал, что другие поврежденные дома, где речь идет о выбитых окнах, получится восстановить в течение нескольких недель.

Взрывы во Львове сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, во время ночной ракетной атаки враг выпустил по Украине 10 ракет типа "Калибр". Семь из них сбили украинские военные, однако три - попали по Львову. В частности, ракетами россияне ударили по жилому дому и подстанции.

Из-за разрушения подстанции 150 абонентов в городе до сих пор находятся без света.

Сейчас известно о четырех погибших и более 30 раненых в результате прямого попадание ракеты в жилой дом и действия ударной волны. 13 человек госпитализированы.

Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы, потому что под ними могут быть люди. Повреждены более 30 домов (примерно 250 квартир), около 50 авто, 10 общежитий Львовской политехники, два вуза и другая инфраструктура.

Также в результате ночной атаки зафиксированы разрушения и в нескольких общинах области-из-за падения обломков ракет повреждены частные дома и админздания.

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