Сообщается об инциденте во дворе одного из домов, предварительно пострадавших нет.

В Умани в среду, 25 мая, прогремел взрыв. Инцидент произошел во дворе одного из домов, на месте работают спасатели и правоохранители.

Об этом сообщил Только что в Telegram председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Несмотря на затяжную тревогу, для нас прошло. Звуки взрыва, которые слышали уманчане, не связаны ни с работой ПВО, ни с ракетными обстрелами. Инцидент произошел во дворе одного из домов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Табурец.

По его словам, на месте работают правоохранители и спасатели. Подробности он пообещал обнародовать позже.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко сообщил, что в центральную часть Умани попал снаряд. В результате один гражданский погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу с различными ранениями. Через атаку россиян в Уманском районе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части - 30 км от Розсішок.

4 мая в Днепре и области, в Черкассах и Запорожье слышали мощные взрывы. По словам главы Черкасской области Игоря Табурца, в регионе работали украинские силы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: