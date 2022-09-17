В ответ на запрос министра обороны Алексея Резникова Испания также передала Украине медицинские средства.

Испания отправила Украине пять транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что последний из пяти самолетов от Воздушно-космических сил Вооруженных сил Испании вылетел с авиабазы в Мадриде 9 сентября.

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Четыре предыдущих самолета с оружием вылетели с базы в Роте. Всего Испания передала Украине 75 паллет крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, в ответ на запрос министра обороны Украины Алексея Резникова Испания передала Украине медицинские средства и 20 грузовиков с зимним снаряжением.

Напомним, в августе Испания прислала Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили. Тогда стало известно, что кроме оружия, "по срочному запросу" подготовлен груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, 15,6 тысяч курток, 15 тысяч костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды.

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