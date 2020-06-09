В Днепропетровской области в многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавшие (видео)

По неподтвержденным данным, владельцем квартиры, в которой произошел взрыв, является депутат.

В Новомосковске на рассвете в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"9-го июня в 05:41 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Гетманской города Новомосковск. Пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, из квартиры на 4-м этаже, с помощью аппарата защиты органов дыхания, вывели мальчика ориентировочно 7 лет на улицу.

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Также во время пожара пострадал владелец квартиры, 1984 года рождения, которого с предварительным диагнозом ожоги тела I-II степени в тяжелом состоянии забрали в Новомосковскую центральную районную больницу.

"Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, где возник пожар, и разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров. Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:30", - добавили в ГСЧС.

Тем временем местные СМИ сообщают, что взрыв, который предшествовал пожару, прогремел в квартире депутата Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрея Владимировича Александровича.

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