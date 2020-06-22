В СНБО пообещали провести всестороннее расследование взрыва на Позняках

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки: взрыв газа или взрывное устройство.

СНБО проведет всестороннее расследование взрыва в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщил журналистам Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который находится на месте происшествия.

Глава государства, сказал Секретарь СНБО Украины, в полном объеме проинформирован о состоянии дел.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки: взрыв газа или взрывное устройство.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек. Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.

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