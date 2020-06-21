Взрыв дома в Киеве: стало известно, где поселят жильцов разрушенного дома

В спецшколе сообщили, что есть возможность предоставить места для проживания около 50-70 человек.

По адресу, куда временно поселят жителей разрушенной взрывом многоэтажки на столичных Позняках, расположена школа для детей с нарушениями развития, которые сейчас находятся на каникулах, заведение сможет принять около 50-70 человек.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что жителей дома № 1/5 по улице Соломии Крушельницкой поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3.

УНИАН выяснил, что находится по этому адресу и поблизости.

"Да, к нам будут поселять, но еще никого нет, мы только ждем автобус. Около 100 человек мы вряд ли разместим, но около 50-70 человек мы постараемся разместить. Раньше это был интернат, рассчитанный на детей-сирот, но одно дело - детей селить, а другое дело - взрослых. Детей пока нет в помещении. Сейчас это уже школа для детей с нарушениями развития. Сейчас период каникул, поэтому здесь никого совершенно нет, корпус пустой, но его можно использовать, он жилой, здесь есть кровати", - сообщил корреспонденту УНИАН представитель интерната.

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По соседнему адресу - Харьковское шоссе, 121, расположена Киевская городская клиническая больница № 1, которая обслуживает более 500 тысяч населения, а также детская поликлиника № 2, районный роддом и травмпункт, Международный медицинский колледж и Киевский городской хирургический диабетический центр.

Эти медицинские учреждения не входят в перечень опорных больниц для лечения COVID-19.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушено межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва. По данным полиции, один человек погиб, деблокировали трех, поиски еще троих продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Рассматриваются две версии - взрыв газа или взрывчатки.

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