Взрыв многоэтажки в Киеве: спасатели достали из-под завалов человека

Под завалами остаются еще трое людей.

После взрыва в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева эвакуирован 21 человек, деблокирован 1 человек и трех достают из-под завалов.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС уточнили, что взрыв произошел в жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой 1/5. Ранее сообщалось, что в доме по адресу: ул. Григоренко, 41

Прямо сейчас произошёл взрыв газа в Киеве на проспекте Григоренко.



Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.



На место срочно выехали все службы. #чп#взрыв#киевpic.twitter.com/9oKX3X2PXJ — Соцпортал (@Socportal) June 21, 2020

Пользователи сети Facebook выложили видео поврежденного дома, на котором видно, что перекрытия на некоторых этажах полностью разрушены. На место происшествия прибыли полицейские, которые ищут уцелевших, из-под завалов раздаются крики людей. По словам авторов видео, взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

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