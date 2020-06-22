Взрыв на Позняках: СМИ рассказали, как жительница дома потеряла в катастрофе всю свою семью

По словам очевидцев, все три известные жертвы взрыва оказались семьей.

От взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве погибла целая семья. Супруги и их сын умерли, выжила только дочь.

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Об этом с места события рассказал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

"С утра на место взрыва начали приходить люди. Это соседи, которые живут в соседних домах. Одна из женщин знала девочку, чьи родственники погибли", - рассказал журналист.

Женщина рассказала, что все три известные жертвы взрыва оказались семьей.

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата и отца", - рассказала соседка.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Погибли три человека.

Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек.

Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселили в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.

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