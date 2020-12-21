Жильцы дома на столичных Позняках, где летом произошел взрыв, устроили символическое прощание с домом и создали возле него арт-объект.
Как пишет "Сегодня", акцию провели 20 декабря - в этот день ровно полгода назад взорвался дом.
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Люди зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, которые пострадали в результате ЧП. "Так мы помянули своих погибших соседей и попрощались с домом, который сейчас активно демонтируют", – рассказали жильцы разрушенного здания. Сейчас его демонтируют, постепенно разбирая конструкцию одного из подъездов.
Акцией они хотели привлечь внимание властей к решению множества своих проблем, которые спустя полгода после трагедии остаются нерешенными.
Взрыв на Позняках: что известно
- Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. В результате взрыва погибли 5 человек. Без жилья остались 125 человек.
- Полиция открыла уголовное производство.
- Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии ощущали запах газа в доме после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.
- В "Киевгаз" сообщили, что в июне снимали счетчики в этом доме на плановую поверку. В компании заверили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования.
- 13 августа президент Владимир Зеленский заявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.
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