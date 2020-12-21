20 декабря исполнилось полгода со дня взрыва.

Жильцы дома на столичных Позняках, где летом произошел взрыв, устроили символическое прощание с домом и создали возле него арт-объект.

Как пишет "Сегодня", акцию провели 20 декабря - в этот день ровно полгода назад взорвался дом.

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Люди зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, которые пострадали в результате ЧП. "Так мы помянули своих погибших соседей и попрощались с домом, который сейчас активно демонтируют", – рассказали жильцы разрушенного здания. Сейчас его демонтируют, постепенно разбирая конструкцию одного из подъездов.

Акцией они хотели привлечь внимание властей к решению множества своих проблем, которые спустя полгода после трагедии остаются нерешенными.

Взрыв на Позняках: что известно

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. В результате взрыва погибли 5 человек. Без жилья остались 125 человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии ощущали запах газа в доме после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

В "Киевгаз" сообщили, что в июне снимали счетчики в этом доме на плановую поверку. В компании заверили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования.

13 августа президент Владимир Зеленский заявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

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Автор: Юрий Годован