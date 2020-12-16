Разрушенное здание будут разбирать до конца зимы.

В Киеве на Позняках начался демонтаж разрушенной взрывом многоэтажки, который продлится всю зиму.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Рабочие говорят, что процесс сложный, потому что по бокам стоят жилые секции, а на демонтаж разрушений у них уйдет минимум с неделю на один этаж.

Взрыв во многоэтажке на Позняках: что нужно знать

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. В результате взрыва погибли 5 человек. Без жилья остались 125 человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии ощущали запах газа в доме после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

В "Киевгаз" сообщили, что в июне снимали счетчики в этом доме на плановую поверку. В компании заверили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования.

13 августа президент Владимир Зеленский заявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

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Автор: Олег Давыгора