Во дворе пострадавшего от взрыва дома на Позняках развернут оперативный штаб

В «зеленой зоне» развернуты палатки, в которых работают представители Национальной полиции, медики, спасатели.

Во дворе дома на столичных Позняках, в котором сегодня произошел взрыв, развернут оперативный штаб, в котором работают представители органов власти, спасатели и полиция.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в «зеленой зоне» развернуты палатки, в которых работают представители Национальной полиции, медики, спасатели. Также во дворе в сопровождении нескольких руководителей киевской власти находится Киевский городской голова Виталий Кличко.

В палатках полиция опрашивает свидетелей взрыва на Позняках, а также составляет списки людей, проживающих в пострадавшем доме, для выяснения всех обстоятельств чрезвычайного происшествия и его последствий.

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Некоторые жильцы дома находятся в стрессовом состоянии, женщины плачут.

К месту расположения штаба организован подвоз питьевой воды. Пострадавшим при необходимости оказывают помощь медики и психологи.

В то же время с внешней стороны здания, выходящего на проспект Григоренко, которая наиболее пострадала от взрыва, с помощью строительной специальной высотной техники, на уровне 6-8-го этажей, спасатели разбирают перекрытия, а также завалы, образовавшиеся в результате взрыва.

Стена с внутренней стороны дома, выходящая во двор, также повреждена на уровне 7-го этажа, но там пока работы по разбору завалов не проводят.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва на Позняках.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.

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