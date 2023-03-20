Пассажирка некоторое время вела с ним диалог, но ответы мужчины удивили.

В Одессе таксист одного из сервисов оскандалился пропагандистскими заявлениями о "нацистах-фашистах" в Украине и "американских ракетах", которые летят на мирные города.

Видео с пророссийским водителем записала его пассажирка и опубликовала в соцсетях. Девушка сообщила, что только попросила выключить русскую музыку, но взамен получила порцию пропагандистского бреда.

"Вы меня ущемляете. Ну, вы мне рассказываете, что мне в моей стране делать. Я - украинец. Я в Одессе вырос и всю жизнь разговариваю по-русски. Если бы вы сказали, что не слушаете русские песни, я бы отказался от заказа", - заявил водитель.

Девушка отметила, что Россия запускает ракеты по домам украинцев, именно поэтому она отказывается от всего российского, в том числе и музыки. Однако водитель удивил еще больше.

Водитель: Да, они не от них (не из РФ - УНИАН). Они из Америки (летят - УНИАН). Америка... Она всю жизнь войны начинает.

Пассажирка: А Россия на Сирию не нападала?

Водитель: Россия Сирию освободила от американцев.

Пассажирка: А чего вы не поедете просто в Россию?

Водитель: С удовольствием, если бы выпустили, я бы уехал.

Пассажирка отметила, что водитель ранее убеждал, якобы живет "в своей стране". На это он ответил, что это уже "не его страна", потому что здесь живут "нацисты и фашисты".

Скандальные украинцы: последние инциденты

Некоторые пророссийские ватники остаются в Украине, ожидая оккупантов. В соцсетях, но и украинцы с мирных территорий. Несколько месяцев назад украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно одержит победу и объяснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки в отношении войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Впоследствии еще одна 21-летняя украинка заявила, что родиться в Украине - ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

Вас также могут заинтересовать новости: