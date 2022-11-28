По ее убеждению, лучше было бы родиться где-то в Европе или США.

21-летняя украинка, которая находится в Ивано-Франковске, заявила, что родиться в Украине - ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

Как сообщает Телеграм-канал "Катарсис" об это девушка с никнеймом _liya_ja заявила во время прямой трансляции в одной из соцсетей. На кадрах видно, что украинка отрицает свой партиотизм, а украинский народ называет "самым нищим в мире".

"Я родилась в Украине, и это моя самая большая ошибка, если честно. Поэтому я разговаривают на украинском, но Украина - самый тупой народ, я не патриотка, я не за Россию, но я за то, чтобы родиться в другой стране. В любой: Европа, Канада, Америка, но только не Украина. Потому что Украина - это самый нищий народ", - заявила девушка, смеясь.

Как отметила девушка, ей "настолько легко говорить по-русски". "Но русский - не мой народ, Россия - не моя страна. Я бы все отдала, чтобы родиться не в Украине", - добавила украинка.

Скандалы относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно победит и пояснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки относительно войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Украинцы редко позорятся скандальными заявлениями относительно войны в Украине, но такие скандалы часто провоцируют россияне. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

Совсем недавно россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

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