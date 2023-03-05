Женщины накатили лишнего и принялись обсуждать геополитическую ситуацию в мире.

Две жительницы оккупированной территории Донецкой области провели алкогольный прямой эфир о войне в Украине. По их версии, Россия пришла им "помочь".

Как сообщает "Труха", две девушки вышли в эфир во время застолья из аккаунта с никнеймом "Лана Бергер". Накатив лишнего, они решили поговорить со зрителями об Украине, которая "напала на Донбасс".

"Если бы ваша Украина напала на наш Донбасс, хоть она это и делала достаточно долгое время, мы бы не вывезли ни техникой, ни силами. И Россия решила нам помочь, конечно, потому что Донбасс не хотел быть с Украиной. Почему? Потому что на Донбассе есть шахты, солевые заводы, на Донбассе есть все, а в вашей Украине нет ничего - ну, мало", - заявила одна из пьяных женщин.

По ее убеждению, Донбасс все годы "кормил" Украину, а потом "решил уйти". "Мы не хотели в Америку, в отличие от Украины. Мы не скакали на Майдане. Мы работали в это время. Каждый человек Донбасса работал, как мы это привыкли делать. А вы скакали на Майдане", - заявила она.

Скандалы из соцсетей

Зашквариваются не только пророссийские ватники в соцсетях, но и украинцы с мирных территорий. Несколько месяцев назад украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно одержит победу и объяснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки в отношении войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Впоследствии еще одна 21-летняя украинка заявила, что родиться в Украине-ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

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