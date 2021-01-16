Возле города Борисполь Киевской области сегодня днем произошел инцидент с вертолетом Robinson.
Об этом сообщает сайт "Крылья", который пишет о новостях украинской авиации.
Вертолет разбился примерно в 15:00 16 января; сообщается, что жертв нет.
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"По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны", - говорится в сообщении.
СМИ пишет, что ранее появлялась информация о том, что данный вертолет был арендован для полиции Министерством внутренних дел.
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