Предварительно - обошлось без жертв.

Возле города Борисполь Киевской области сегодня днем произошел инцидент с вертолетом Robinson.

Об этом сообщает сайт "Крылья", который пишет о новостях украинской авиации.

Вертолет разбился примерно в 15:00 16 января; сообщается, что жертв нет.

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"По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны", - говорится в сообщении.

СМИ пишет, что ранее появлялась информация о том, что данный вертолет был арендован для полиции Министерством внутренних дел.

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Автор: УНИАН