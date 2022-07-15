Они передали оккупантам информацию о размещении подразделений ВСУ и расположение инфраструктурных объектов, которая была использована врагом для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

Служба безопасности Украины задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевской области.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке", - отметил он.

СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области, они передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

Во время обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

"Сейчас корректировщики вражеских обстрелов задержаны, им сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц", - добавил Дехтяренко.

Как сообщал УНИАН, утром 15 июля в Николаеве прогремела серия мощных взрывов. Оккупанты выпустили ракеты по университетах города.

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и в четверг, 14 июля. Всю ночь в городе звучала воздушная тревога. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что российские захватчики ударили ракетами по гражданским объектам.

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