Александр Сенкевич отметил, что на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

Мощные взрывы прогремели в Николаеве в четверг, 14 июля. Всю ночь в городе звучала воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что российские оккупанты снова попали в ряд гражданских объектов в городе.

"На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Прошу не публиковать фото и видео с обстрелов до появления официальной информации. Детальнее о последствиях обстрелов сообщу вам впоследствии", - подытожил Сенкевич.

Как ранее сообщал УНИАН, враги 12 июля обстреляли Николаев, после обстрела в городе нашли 24 воронки от ракет. В результате нового обстрела пострадали 12 человек.

Позже стало известно, что оккупанты били со временно захваченной территорий Херсонской области. В результате удара один двухэтажный дом сгорел дотла, а в близлежащих зданиях зафиксированы повреждения от осколков и ударной волны. Кроме того, еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа.

Вас также могут заинтересовать новости: