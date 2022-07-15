Звучит воздушная тревога.

В Николаеве раздаются взрывы.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Николаев‼️ Воздушная тревога‼️ 07:47. В городе раздаются взрывы! Срочно пройдите в укрытие!", - сообщил он.

Позже Сенкевич сообщил, что в городе прогремело более 10 мощных взрывов, воздушная тревога продолжается.

"Более 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам позже!", — сообщил он.

Ситуация в Николаеве:

Враги 12 июля обстреляли Николаев, после обстрела в городе нашли 24 воронки от ракет. В результате нового обстрела пострадали 12 человек.

Позже стало известно, что оккупанты били со временно захваченной территорий Херсонской области. В результате удара один двухэтажный дом сгорел дотла, а в близлежащих зданиях зафиксированы повреждения от осколков и ударной волны. Кроме того, еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа.

Мощные взрывы прогремели в Николаеве в четверг, 14 июля. Всю ночь в городе звучала воздушная тревога.

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