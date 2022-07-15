Глава ОВА подчеркнул, что россияне делают все возможное для того, чтобы лишить Украину морской отрасли.

Сегодня, 15 июля, в Николаеве российские оккупанты ударили ракетами по двум университетам - педагогическому и Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом сообщил председатель Николаевской области Виталий Ким в своем видеообращении в Telegram, прокомментировав ракетный удар по университетам в городе.

Он отметил, что в свое время учился в НКИ, а на все пространство бывшего СССР было только два таких университета. Один непосредственно в Николаеве, а второй – в Санкт-Петербурге.

"Сегодня ракетами ударили по двум университетам - по педагогическому институту старом и НКІ (старом), который я заканчивал в 2003 и, в общем, сейчас там учусь на PhD Master. Учился. Всего было два университета кораблестроения на постсоветском пространстве: наш - николаевский и санкт-петербургский (ленинградский тогда еще). Мне интересно, они заблокировали нам порты, море, уничтожают порты, сейчас уничтожают кораблестроительный университет - единственный, который есть в принципе. Как бы отреагировали они, если бы по питерскому университету прилетело сейчас 5 ракет?" - поинтересовался Ким.

Как сообщал УНИАН, утром 15 июля в Николаеве прогремела серия мощных взрывов.

Ким обнародовал видео "прилета" вражеской ракеты в один из университетов в Николаеве.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что на местах обстрела уже работают спасатели и аварийные бригады: "Сейчас известно о двух раненых. На этот раз раш*сты всадили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы!".

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