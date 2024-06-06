Работа для привлечения России к ответственности за самое большое преступление против природы и людей нашего региона будет значительной, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в годовщину сознательного подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook. "Год назад российские оккупанты взорвали плотину и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление - одно из крупнейших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в целом пострадали по меньшей мере десятки тысяч людей, сотни тысяч остались без питьевой воды. Зеленский подчеркнул, что были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожской атомной станции - крупнейшей в Европе.

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"Непосредственные последствия этого преступления ощущались даже в соседних странах нашего Черноморского региона", - отметил глава государства. В то же время, как сообщил глава государства, за год нашему государству, нашим людям удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара.

Зеленский благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, восстанавливал поставки питьевой воды. "Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за это и другие преступления войны - сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому. Все, кто работает ради справедливости для Украины и ради восстановления нашей страны, являются защитниками жизни", - подчеркнул президент.

В центре внимания Каховская ГЭС - сейчас это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, расположенной от Херсона выше по течению Днепра. Дамба получила критические повреждения и больше была не способна сдерживать поток воды. Как свидетельствовали видео в сетях, после подрыва начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что привело к серьезным подтоплениям ниже по течению Днепра населенных пунктов на Николаевщине и Херсонщине.

Через месяц после подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню. Недавно декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, профессор Игорь Пилипенко объяснил, почему Украине нужно восстановить Каховскую ГЭС. В частности, от воды Каховского водохранилища зависело от 2 до 4 млн человек. В течение 70 лет его существования на этих территориях была вода, теперь воды нет, а люди со своей инфраструктурой и системой хозяйствования остались.

В то же время, эколог Вадим Манюк сообщил, что сейчас на месте некогда огромного водоема быстро подрастает молодой лес. Если сейчас здесь доминируют молодые ивы, со временем они уступят место другим деревьям.

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