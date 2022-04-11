Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, отметили в СБУ.

Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который работал в администрации бывшего президента и в других государственных структурах.

Как сообщает СБУ, задержанный рассказал, что до 2014 года работал в органах внутренних дел Донецкой области, а когда началась АТО, то сбежал в Россию, где и был завербован. Он рассказывает, что работал в штабе, где кураторами были депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Геннадий Зюганов.

В СБУ отмечают, что задержанный с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

"Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу - получить секретную информацию государственного уровня. Для этого - даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, затем - в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а после того - даже служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу", - сообщает СБУ. На видео он рассказывает, что работал в департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации президента, где ему удалось "получить информацию серьезного характера".

Отмечается, что кроме тайной информации предатель собирал компрометирующие данные о должностных лицах разного уровня и их родственниках - это должно было стать рычагами для их дальнейшей вербовки российскими спецслужбами.

Он сообщил, что служил и в Вооруженных силах Украины, где собирал данные. "С началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи - собирать информацию о силовые структуры, сведения о новейших образцах оружия и военной техники", - сообщает СБУ.

В ходе разработанной спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили место его пребывания и схватили предателя в Донецкой области.

В сообщении сказано, что во время допроса агент подробно рассказал о том, какие указания он получал от врага и предоставил информацию о лицах, интересовавших россиян, а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине. Сейчас с ним проводятся соответствующие мероприятия для установления всей цепочки государственных предателей и коллаборантов, работающих на врага.

В СБУ отмечают, что агенту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, российские войска ворвались на украинскую территорию 24 февраля рано утром.

В начале апреля стало известно, что в Киеве правоохранители ликвидировали группу информаторов спецслужб РФ и два центра рассылки деструктивных СМС.

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