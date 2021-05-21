Он же в 2014-2016 годах был боевиком так называемой «ЛНР».

В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российских спецслужб, собиравшего данные о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2014-2016 годах этот человек был активным участником НВФ так называемой «ЛНР». В 2021 году он переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники.

«Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил», - говорится в сообщении.

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Агента задержали во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ для передачи информации российским спецслужбам.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская