В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российских спецслужб, собиравшего данные о Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2014-2016 годах этот человек был активным участником НВФ так называемой «ЛНР». В 2021 году он переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники.
«Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил», - говорится в сообщении.
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Агента задержали во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ для передачи информации российским спецслужбам.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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