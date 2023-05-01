Организаторы незаконной деятельности задержаны, отметили в СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Полтаве мощный прокси-центр, который агрессор использовал для подрывной деятельности против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в результате комплексных мероприятий задержаны организаторы незаконной деятельности, ими оказались двое жителей Полтавской и Харьковской областей. Отмечается, что дельцы наладили подпольный прокси-центр, который работал как VPN-сервис.

"Он позволял абонентам из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного интернета. Стоимость такой "подписки" составляла почти 2,5 тыс. грн в месяц. По оперативной информации, фигуранты ежедневно получали сотни "заказов", а деньги получали через запрещенные платежные системы. Среди "постоянных" клиентов были граждане РФ, которые через услуги прокси-центра пытались скрыть собственные Ip-адреса для доступа к популярным соцсетям. При этом серверы вражеской "ячейки" находились на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе проинформировали, что это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан.

В СБУ сообщили, что во время обысков по местам пребывания злоумышленников обнаружены: специальный аппаратный комплекс; 120 тысяч долларов и 0,5 килограмма золота; мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас организатору прокси-центра сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

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1 мая стало известно, что правоохранители сообщили подозрение в государственной измене заместителю директора заповедника "Нижнеднепровский", который находится в Херсонской области.

В Государственном бюро расследований поделились, что злоумышленник отдал российским оккупантам государственное имущество - два катера общей стоимостью почти 2 млн гривень.

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