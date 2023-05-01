До вторжения РФ мужчина был под следствием, а затем перешел на сторону захватчиков.

Правоохранители сообщили подозрение в государственной измене заместителю директора заповедника "Нижнеднепровский" (Херсонщина). Мужчина отдал российским оккупантам государственное имущество.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, еще накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина был в поле зрения правоохранителей. В частности, в отношении него в суд был направлен обвинительный акт. по данным следствия, тогда он не обеспечил охрану водных ресурсов, в результате чего в Днепре незаконно выловили более 157 тонн рыбы – ущерб государству составил более 62 миллиона гривен.

По данным следствия, этот человек с первых дней оккупации Херсонской области перешел на сторону врага и всячески помогал становлению захватнического режима.

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"Он сразу отдал оккупантам имущество нацпарка, в частности два катера общей стоимостью почти 2 млн гривен. Военнослужащие РФ нанесли на катера свою символику и использовали для патрулирования Днепра и контроля Антоновского моста", - рассказали в Бюро.

Также фигурант принимал активное участие в создании так называемого "Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области", вошедшего в состав оккупационной администрации и действующего по законам РФ. Также он готовил нормативные документы этого фейкового учреждения, создавал штатную структуру, агитировал херсонцев идти работать в "департамент".

Установлено, что предатель активно сотрудничал и выполнял приказы бывшего "министра связи ДНР" Виктора Яценко и "вице-губернатора Херсонской области" Губаревой.

Сейчас заместитель директора заповедника скрывается на временно оккупированной части Херсонской области вместе со своими хозяевами. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Захват Херсонской области россиянами - последние новости

Издание Politico сообщило, что быстрый захват Херсона в начале полномасштабного вторжения России, вероятно, произошло благодаря помощи предателей высшего уровня.

В начале апреля ГБР Украины совместно с СБУ завершило расследование в отношении Кулинича. Правоохранители считают, что он был "кротом" ФСБ, который проникал на встречи высшего уровня секретности в Украине и передавал важную информацию россиянами через беглых чиновников времен Януковича.

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