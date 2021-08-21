Водитель легковушки "КИА" наехал на патрульного, который обеспечивал безопасность и порядок во время репетиции военного парада в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба патрульных столицы в Facebook.
Мужчина вместе с напарницей перекрывали движение на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской, о чем неоднократно предупреждали водителей. Автомобилистов просили избрать другой путь.
Один из водителей решил, что эти ограничения его не касаются и требовал от правоохранителей пропустить на улицу, где проходила репетиция с участием военной техники.
Патрульные владельцу КИА отказали, в ответ мужчина начал конфликтовать и сделал вид, что у него сломалась машина, поэтому он не может убрать ее с перекрестка.
После обманного маневра нарушитель быстро тронулся с места и задним ходом наехал на стоявшего неподалеку патрульного.
Пострадавшего госпитализировали. На место вызвали следственную оперативную группу для предоставления квалификации действиям мужчины.
Вас также могут заинтересовать новости