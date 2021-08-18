В полиции не исключают, что ситуация была связана с реакцией на перекрытие улиц.

В Киеве во время сегодняшней репетиции военного парада ко Дню Независимости произошел еще один инцидент. В результате был задержан вооруженный мужчина.

Как сообщает Телеграм-канал "Киев без цензуры", из толпы зрителей выбежал вооруженный мужчина. Его сразу задержали.

"На что он рассчитывал при такой концентрации силовиков в центре - непонятно, но очень интересно", - говорится в сообщении.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь Печерского управления полиции в городе Киеве Оксана Тищенко, инцидент произошел на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели.

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Она отметила, что мужчина задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По словам Тищенко, не исключено, что ситуация была связана с реакцией на перекрытие улиц. Она подчеркнула, что сейчас идет выяснение всех обстоятельств.

Репетиция парада в Киеве

Как сообщал УНИАН, всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 планируется временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц. Также анонсированы трассы перекрытия движения транспорта во время перемещения частей военной техники после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции.

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. Помимо этого, что 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Авторы: Юрий Годован, Надя Пришляк