Взрыв повредил окна, но никто не пострадал.

В ночь на 15 июля неизвестный злоумышленник бросил гранату в здание ТЦК в городе Буск Золочевского района Львовской области.

Как сообщает пресс-служба полиции, информация о взрыве поступила в 1:45. По словам свидетеля, неизвестный бросил боеприпас в фасад здания.

"На месте происшествия работают: следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Золочевского районного отдела полиции, специалисты криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины", - добавили в ведомстве.

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Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника, чтобы его задержать. Как добавляет zaxid.net, в результате взрыва были повреждены окна, но никто не пострадал.

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