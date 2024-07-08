По его словам, общество сейчас выбрало ТЦК большим врагом, чем Россию

Ветеран АТО/ООС Юрий Семчук, солдат воинской части Оперативного командования "Восток", рассказал о собственном опыте работы в ТЦК. В частности, в комментарии "Суспільному" он отметил, что во время работы они фиксировали нападения граждан на представителей ТЦК и СП.

"Общество выбрало ТЦК большим врагом, чем Россию. У нас был случай, на нас было жесткое нападение, и человек душить начал и напал на нашего Сашу. Он немой, он потерял возможность говорить. И я объяснял, что не трогайте, у него контузия, он только с фронта пришел неделю назад", - рассказал он.

Рассказывая о собственном опыте работы в ТЦК, он отметил, что ему приходилось лежать в госпитале после приступов.

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"Я в концентрированной среде находился, в ТЦК, и мы получили очень мощные психологические, моральные, и физические (травмы). Я даже был в госпитале: автомобилем сбивали и нападали, и поэтому у меня есть, скажем так, искаженное отношение, в какой-то степени субъективное", - рассказывает он.

Он подчеркивает, что в ТЦК и СП нет военных, которые не были на фронте, не получили ранения. И каждый из них вернулся с психологическими и физическими травмами.

"Гражданские не понимают, что люди пришли с ПТСР, люди пришли с очень тяжелыми ранениями, 90% - это конечности, без глаз, контузии 100% у всех. Но вопреки тому, что я сказал, те агрессивные выпады людей, которые настроены антиукраински, анти-ЗСУ, ТЦК воспринимали очень спокойно, потому что они прошли такой ад, что они абсолютно не обращали внимание", - рассказывает он.

Военный рассказывает, общество неправильно определило представителей ТЦК и СП, как врагов.

"Основной инстинкт, нормальный страх смерти - это нормальная реакция, но они ошибочно нас определили как агрессоров, как убийц. И отсюда неадекватная реакция всегда... Они не понимают, что пришел враг его убить, жену, семью, это все развалить. И они в поисках врага", - рассказал военный.

Работники ТЦК делятся опытом своей работы

Как рассказал военный-"киборг" Виталий Смелка, люди провоцируют и порой обвиняют работников ТЦК и СП, мол, они начали эту войну. "Наскакали ее" на Майдане.

"Тот негатив иногда тебя режет, прямо в сердце, бьют так словами, не задумываясь. Особенно, понимая, сколько друзей погибли, стали инвалидами", - заявил он.

По словам Смелки, иногда ему кажется, что на передовой было проще. потому что "там четко понятно, что есть враг, знаешь где он".

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