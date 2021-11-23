Виновник аварии во время проверки "надул" 2,2 промилле алкоголя.

В Киеве произошло "пьяное" ДТП. Во время жуткой аварии обломки машин разбросало по дороге. Инцидент произошел на проспекте Науки, возле заправки.

Об аварии сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

В ДТП попали две легковые машины: Renault Megane и Daewoo Nexia. Произошло лобовое столкновение, после которого обломки автомобилей разбросало по дороге. На месте аварии работали правоохранители.

Виновник ДТП прошел проверку на опьянение. Он "надул" в драгер 2,2 промилле алкоголя. В Telegram-канале пишут, что водитель, возможно, неудачно выезжал с АЗС или просто ехал по встречной. Точные причины аварии установит полиция.

Сообщается, что в "пьяном" ДТП обошлось без жертв. Однако есть ли пострадавшие - не известно.

На фото и видео можно увидеть, что столкновение было довольно серьезным. У обеих машин сильно повреждены передние части. Однако подлежат ли машины ремонту - пока остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном "пьяном" ДТП, которое произошло под Киевом. Там нетрезвая женщина на иномарке влетела в маршрутку, а затем в фуру. Последствия аварии показали на видео.

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Автор: Полина Кузенко