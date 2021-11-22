Водителя госпитализировали.

В Николаевской области охотники преследовали и обстреляли машину мужчины, решив, что он браконьер.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

20 ноября мужчина сообщил в полицию, что неподалеку с. Украинка неизвестные обстреляли его автомобиль Hyundai Tucson.

На месте происшествия полицейские установили, что 50-летний потерпевший ехал через поле, когда его начали преследовать незнакомцы на автомобиле Нива.

Читайте такжеВ Кривом Роге водитель после ДТП покусал патрульного (фото)Мужчины догнали водителя, въехав в его автомобиль, из-за чего тот выстрелил в воздух из ружья. В ответ один из оппонентов начал стрелять из ружья по автомобилю.

Из-за этого водитель Hyundai получил ранение руки и головы. Его госпитализировали.

Выяснилось, что четверо охотников увидели в поле автомобиль и решили, что за рулем находится браконьер. Чтобы убедиться в этом, они поехали за ним, а когда тот стал убегать и стрелять, открыли стрельбу в ответ.

Следователи задержали стрелка - им оказался 36-летний житель Одессы. Оба охотничьих ружья изъяли.

По указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве конфликт частных перевозчиков закончился стрельбой из пневматического оружия, резней, дракой и использованием слезоточивого аэрозоля.

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Автор: Людмила Жерновская