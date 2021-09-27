Иностранца, который нелегально находился в Украине, должны были вернуть на родину еще в июне.

Во Львове задержали испанца-нелегала, который несколько месяцев проживал на территории торгово-развлекательного центра King Cross Leopolis. Мужчина скрывался от миграционной службы и правоохранителей.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ранее сотрудники ГУ Государственной миграционной службы в Закарпатской области приняли решение о принудительном возвращении иностранца в страну происхождения.

"Однако обязательства о возвращении он не выполнил, зато переехал из Закарпатской области во Львов. Здесь он "поселился" в одном из торгово-развлекательных центров – сначала на территории паркинга, а затем перебрался в помещение", - рассказала УНИАН пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

Иностранца привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, вынесшие постановление о наложении на него штрафа. Мужчину поместили в Волынский ПТПИ для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.

Читайте такжеВ Черкасской области врач организовала схему продажи поддельных COVID-сертификатов: в Минздраве рассказали о наказанииВ миграционной службе Львовщины уточнили, что еще в июне Закарпатская ГМС приняла решение о принудительном возвращении мужчины в страну происхождения, ведь последний попал в Украину не через пункт пропуска. Однако тот решил сбежать и переехал из Закарпатья во Львов.

"Он рассказывает, что первое, что бросилось ему в глаза – это большой торговый центр, где он и решил ночевать. Сначала ночевал в подземном паркинге, а позже переместился внутрь помещения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщине задержали нелегалов из Китая и Ливана, которые хотели в ЕС и пытались пересечь границу на такси.

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Автор: Мирослава Бзикадзе