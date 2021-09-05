Во Львовской области на украинско-польской границе задержали трех мигрантов из Ливана и одного из Китая, которые пытались незаконно добраться стран ЕС.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
В частности, трех граждан Ливана группа реагирования остановила в нескольких сотнях метров от государственной границы.
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"Задержанные ехали на автомобиле одной из служб такси, иностранцы не имели никаких документов, но сообщили пограничникам, что являются гражданами Ливана", - говорится в сообщении.
В противном случае местный житель сообщил пограничникам, что вблизи границы незнакомец расспрашивает, как добраться в Польшу вне пункта пропуска.
Сообщается, что наряд сразу задержал иностранца. Им оказался гражданин Китая.
В отношении всех задержанных правонарушителей составлены протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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