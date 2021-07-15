В Киеве водителю троллейбуса КП "Киевпастранс" стало плохо за рулем, впоследствии он умер.
Происшествие случилось на перекрестке улиц Вышгородская и Мостицкая, сообщает dtp.kiev.ua.
"Первыми на помощь прибежали спасатели КАРС КГГА, начали реанимацию, через несколько минут подключились медики скорой. Ещё через полчаса констатировали биологическую смерть", - говорится в сообщении.
Причины смерти водителя пока не известны. Происшествие привело к задержке движения троллейбусов на данном участке.
Отметим, что погибший управлял троллейбусом ЛАЗ, построенном в 2008 году, и который закупался без кондиционера. Он обслуживается в троллейбусном депо № 2.
Напомним, 23 июня в Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения, температура в кабине достигала +47 градусов.
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