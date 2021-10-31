Пассажиры и водитель возмутились действиями патрульных.

В Полтавской области патрульные полицейские остановили на трассе рейсовый автобус для проверки COVID-сертификатов у пассажиров. Транспортное средство следовало в Киев.

В ответ водитель и пассажиры начали заявлять копам о незаконности подобной остановки, некоторые отказались показывать документы о вакцинации. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал PavlovskyNews.

Судя по записи, возмущенные пассажиры снимали действия патрульных на видео, а водитель даже записал себе их данные. Примечательно, что во время общения маска у водителя автобуса была надета неправильно.

На замечания от пассажиров патрульные отвечали наличием соответствующего постановления Кабинета министров. В какой-то момент проверка документов началась, однако посмотреть их удалось далеко не у всех присутствующих в автобусе людей.

Чем закончился инцидент - не сообщается.

Недавно на железнодорожном вокзале Львова патрульные полицейские пытались задержать начальника поезда "Ужгород-Лисичанск" за неправильно надетую защитную маску - она не закрывала полностью рот и нос.

Правила межрегиональных перевозок в Украине с 21 октября

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, отрицательного результата тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен 72 часа.

Автор: Юрий Годован