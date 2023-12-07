"Бабушка" оказалась разыскиваемым военкоматом 30-летним мужчиной.

Во Львове патрульные разыскали мужчину, который в костюме бабушки катался по улицам на привязанных к автомобилю лыжах. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Отмечается, что вчера в социальных сетях распространили видео, где бабушку на лыжах тянет позади себя автомобиль BMW по улицам города. Патрульные сразу отреагировали и обнаружили автомобиль на улице Шевченко. Проверив данные "бабушки", ею оказался 30-летний мужчина.

На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.

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Также выяснилось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета) и ст. 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовки и мобилизации) КУоАП. Информацию передали в военкомат.

По информации издания Zaxid.net, львовянин, которого разыскала полиция, это местный блогер Тарас Иващишин. Он часто снимает на видео пранки. Несколько лет назад он ездил по Львову на авто "Жигули", которое оббил старыми коврами.

Другие инциденты на дорогах Львова

Во Львове двое мужчин перессорились на дороге из-за того, кто кого первым должен был пропустить. Ситуация приобрела особенно унизительный характер, когда выяснилось, что один из них – военный. Его обвинили в незнании правил дорожного движения.

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