Вину за содеянное пытались повесить на другого мужчину.

Полиция задержала мужчину, причастного к смертельному избиению врача во время конфликта на дороге в Ужгороде 10 августа. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

По данным правоохранителей, между потерпевшим, который управлял автомобилем Skoda, и водителем Volkswagen Touareg, произошел конфликт на дороге.

"Спор перерос в потасовку, в ходе которой водитель внедорожника, по предварительным данным, полученным из свидетельских показаний и записей камер наблюдения, нанес удары водителю Skoda, который упал на землю и потерял сознание. Другой участник конфликта покинул место происшествия. Травмированного мужчину медики госпитализировали в реанимацию", - говорится в сообщении.

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В тот же вечер правоохранители установили и опросили всех лиц, которые находились на месте преступления. Один из них, 24-летний ужгородец, предоставил полицейским показания, якобы именно он был участником конфликта и управлял транспортным средством Volkswagen.

Однако полицейские установили, что житель Ужгорода предоставил следствию ложные показания и нашли настоящего фигуранта дела. Им оказался 23-летний житель Мукачево. Подговорив знакомого, злоумышленник пытался избежать ответственности за содеянное.

Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас расследование осуществляется по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовятся сообщить задержанному о подозрении и ходатайствовать в суде о дальнейшем содержании его под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

В отношении мужчины, который пытался взять вину на себя, открыто производство по ч. 1 ст. 384 (заведомо ложное показание) УК.

По информации местного журналиста Виталия Глаголы, причастным к конфликту является сын экс-нардепа Павла Балоги — Виктор Балога.

Конфликт на дороге в Ужгороде со смертельным исходом: что известно

Поздно вечером 10 августа в Ужгороде на дороге произошел конфликт между водителями автомобилей Skoda и Volkswagen Touareg. В результате потасовки водитель Skoda попал в реанимацию с травмой головы. Водитель Volkswagen скрылся с места происшествия.

17 августа пострадавший во время конфликта водитель, которой находился в коме, скончался. По данным журналиста Виталия Глаголы, умерший - врач Иван Турок из Мукачево.

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