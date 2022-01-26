У нарушителя-рецидивиста даже нет собственной машины, но он из раза в раз садится за руль в состоянии опьянения.

33-летнего львовянина Анатолия Савицкого в четвертый раз за год арестовали на 15 дней за систематическую езду в состоянии опьянения.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

В конце декабря Шевченковский районный суд Львова впервые назначил мужчине 15 суток админареста за систематическое управление автомобилем в состоянии опьянения.

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Спустя две недели этот же суд рассмотрел еще 2 постановления патрульных в отношении Савицкого за начало сентября. Тогда его поймали дважды, в обоих случаях у него были расширены зрачки, нарушена речь и дрожали пальцы. Дважды от прохождения проверки на содержание наркотиков он отказался. Судья постановил - по 15 дней админареста за каждый случай.

В конце сентября его тоже ловили в состоянии наркотического опьянения за рулем. И за это он снова, уже в четвертый раз, получил 15 дней ареста по решению суда от 17 января.

Всего за последний год львовские суды вынесли три постановления на Анатолия Савицкого за управление в состоянии наркотического опьянения. Его совокупно лишили прав на 190 лет.

Единственный законный способ остановить такого нарушителя - уголовное производство по факту умышленного невыполнения решения суда. Но, как заметил юрист Тарас Гук, дел, когда водитель за невыполнение решения суда получил бы реальный срок, в Украине пока нет.

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