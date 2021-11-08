Автор законопроекта предлагает пожизненно лишать права управления авто за систематические нарушения ПДД.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено пожизненное лишение права управления авто.

Об этом сообщает сайт ВРУ.

Проектом закона №6278 за авторством нардепа Юлии Светличной предлагается внести изменения в статью 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и в статью 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения предоставленного гражданину права управления транспортными средствами на пожизненный срок.

В частности, в ст. 30 Кодекса об админправонарушениях "Лишение специального права, предоставленного данному гражданину, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" предлагается внести изменения, по которым за систематическое нарушение порядка пользования правом управления авто предусмотрено пожизненное лишение такого права.

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Аналогичные изменения предусмотрены и в статью 55 Уголовного кодекса "Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью". Там сказано, что "лишение права управлять транспортными средствами как дополнительное наказание назначается на пожизненный срок".

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада значительно усилила ответственность за нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Дмитрий Хилюк