Когда на нем загорелась одежда, 87-летний мужчина не смог самостоятельно справиться с огнем.

Во Львове 87-летний мужчина погиб в пожаре во время приготовления пищи.

Об этом сообщили в областной полиции, пишет ZAXID.NET.

Трагедия произошла 12 ноября около 15:00 в квартире на улице Широкой в микрорайоне Левандовка.

Пенсионер жил сам и готовил себе еду на плите, когда на нем загорелась одежда. Самостоятельно справиться с огнем мужчина не смог. Он вышел на лестничную клетку, где и умер от ожогов.

Полицейские и спасатели, приехав на вызов, обнаружили мужчину уже мертвым. В квартире пожара не было.

Предварительно правоохранители определили этот инцидент как несчастный случай.

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Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине живьем сгорел годовалый ребенок. А в Одесской области в ДТП с участием двух грузовиков заживо сгорел один из водителей.

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Автор: Катерина Комолова